Una nuova rotonda sulla Statale. “Vantaggi per tutto il Rubicone”

Un investimento da 400mila euro per la nuova rotonda a Gatteo

È di sabato la notizia dello stanziamento da parte di Anas dell’importante somma di € 400.000 per la realizzazione di una nuova rotonda tra SP108 e la rampa di collegamento con la SS16 all’altezza dell’intersezione tra via Rigossa e via Albinoni, nel territorio comunale di Gatteo.