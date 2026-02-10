Una nuova rotonda sulla Statale. “Vantaggi per tutto il Rubicone”

Un investimento da 400mila euro per la nuova rotonda a Gatteo
È di sabato la notizia dello stanziamento da parte di Anas dell’importante somma di € 400.000 per la realizzazione di una nuova rotonda tra SP108 e la rampa di collegamento con la SS16 all’altezza dell’intersezione tra via Rigossa e via Albinoni, nel territorio comunale di Gatteo.
“Più sicurezza stradale”
Il contributo di Anas rappresenta una compartecipazione fondamentale alla realizzazione dell’opera, il cui costo complessivo è stimato in circa 1 milione di euro. Il finanziamento dovrà essere completato dalla Provincia di Forlì-Cesena e dai Comuni dell’Unione Rubicone e Mare.
La nuova rotatoria consentirà, infatti, un significativo miglioramento della sicurezza stradale e della fluidità del traffico lungo una delle principali arterie viarie del territorio.
“Un’opera strategica”
«Si tratta di un’opera un’opera strategica ed importante per la sicurezza stradale ed il miglioramento della viabilità di una delle più importanti arterie del comprensorio che collega il casello autostradale alla costa della nostra provincia – sottolinea il Sindaco Roberto Pari. Avrà ricadute positive non solo per Gatteo, ma per tutto il territorio dell’Unione Rubicone e Mare».
«Confido che tutti gli Enti coinvolti sappiano coglierne l’importanza e procedere rapidamente alla formalizzazione della convenzione necessaria per l’avvio dei lavori, anche alla luce dell’incontro già avvenuto nel mese di novembre 2025. Desidero, ringraziare personalmente ed a nome di tutta la comunità di Gatteo l’On. Alice Buonguerrieri che ha dimostrato grande attenzione alle esigenze del territorio, attivandosi personalmente presso Anas per sostenere la richiesta di compartecipazione al finanziamento dell’opera».