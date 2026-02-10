Start Romagna Cup a Cesenatico: successo per il primo Challenger Atp

Start Romagna Cup: il tennis internazionale conquista Cesenatico nella prima edizione del torneo Atp
La “prima volta” non si scorda mai, e il debutto della Start Romagna Cup – 1° Trofeo Città di Cesenatico ha superato ogni aspettativa. Il nuovo torneo Challenger Atp 50, disputato sui campi indoor del Circolo Tennis “Anselmo Godio” dall’1 all’8 febbraio, ha regalato otto giorni di grande tennis, segnando il trionfo di nuovi talenti e il successo di una scommessa organizzativa vinta.
I vincitori e il debutto di Carlos Bernardes come direttore
Il torneo ha celebrato diverse prime volte significative. Il titolo del singolare è andato all’ucraino Oleg Prihodko, mentre il doppio è stato conquistato dagli olandesi Jarno Jans e Niels Visker: per tutti loro si tratta del primo successo in questa categoria di eventi.
Grande curiosità ha destato anche l’esordio in un ruolo inedito per Carlos Bernardes. Il celebre giudice di sedia, dopo una carriera quarantennale nel tour, ha debuttato con successo come direttore del torneo:
“Un’esperienza fantastica. Ho cercato di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e non vedo l’ora di tornare a Cesenatico il prossimo anno”, ha dichiarato Bernardes.
Il bilancio della manifestazione: numeri e partecipazione
L’evento ha registrato un’affluenza straordinaria in un periodo dell’anno solitamente meno vivace per la riviera adriatica. I numeri confermano il successo:
Oltre 2.000 presenze complessive durante la settimana.
1.700 biglietti venduti.
Finale sold out con 500 spettatori a gremire le tribune.
Le dichiarazioni istituzionali: verso un futuro “upgrade”
Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, ha espresso grande soddisfazione: “Manifestazioni di questo livello rafforzano l’identità locale e favoriscono ricadute positive sul territorio”.
Anche il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha auspicato che la città diventi una tappa fissa del circuito Challenger, ringraziando la Regione Emilia-Romagna e l’organizzatore Paolo Caponigri per l’intuizione vincente.
Prospettive per l’edizione 2027
Visto il successo, Comune e sponsor hanno già richiesto un salto di qualità per la prossima edizione. Paolo Caponigri ha confermato che l’obiettivo è un “upgrade” dell’evento, pur con la necessità di valutare una nuova collocazione nel calendario Atp:
“L’abbiamo vinta questa sfida. Nel 2027 la data potrebbe essere anticipata a gennaio, magari in continuità con le festività, per evitare sovrapposizioni con altri tornei importanti”.