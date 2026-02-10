Start Romagna Cup a Cesenatico: successo per il primo Challenger Atp

Start Romagna Cup: il tennis internazionale conquista Cesenatico nella prima edizione del torneo Atp

La “prima volta” non si scorda mai, e il debutto della Start Romagna Cup – 1° Trofeo Città di Cesenatico ha superato ogni aspettativa. Il nuovo torneo Challenger Atp 50, disputato sui campi indoor del Circolo Tennis “Anselmo Godio” dall’1 all’8 febbraio, ha regalato otto giorni di grande tennis, segnando il trionfo di nuovi talenti e il successo di una scommessa organizzativa vinta.

I vincitori e il debutto di Carlos Bernardes come direttore

Il torneo ha celebrato diverse prime volte significative. Il titolo del singolare è andato all’ucraino Oleg Prihodko, mentre il doppio è stato conquistato dagli olandesi Jarno Jans e Niels Visker: per tutti loro si tratta del primo successo in questa categoria di eventi.

Grande curiosità ha destato anche l’esordio in un ruolo inedito per Carlos Bernardes. Il celebre giudice di sedia, dopo una carriera quarantennale nel tour, ha debuttato con successo come direttore del torneo:

“Un’esperienza fantastica. Ho cercato di mettere a disposizione tutta la mia esperienza e non vedo l’ora di tornare a Cesenatico il prossimo anno”, ha dichiarato Bernardes.