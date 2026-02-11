Giornata delle donne e delle ragazze nella scienza: “urgente rimuovere gli ostacoli”

Donne e Scienza: l’impegno dell’Emilia-Romagna per abbattere il divario di genere nelle STEM

L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, una ricorrenza istituita dall’ONU per promuovere la piena partecipazione femminile nei settori tecnologici e scientifici. Nonostante i progressi, i dati mostrano che la strada verso l’equità è ancora lunga: a livello globale, le donne rappresentano solo il 28% dei laureati in ingegneria e il 40% in informatica.

In occasione di questa ricorrenza, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora alle Pari opportunità, Gessica Allegni , hanno ribadito l’urgenza di rimuovere gli ostacoli che limitano il talento femminile nella ricerca.