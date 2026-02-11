Imposta di soggiorno e sicurezza: “A Cesenatico valuteremo”

Focus su Cesenatico

Più prudente la posizione del Comune di Cesenatico. Interpellato sul tema, il sindaco chiarisce che al momento l’amministrazione non ha mai preso in considerazione l’utilizzo dell’imposta di soggiorno per la sicurezza, proprio perché manca ancora una norma vigente. “Per Cesenatico non è un’opzione attuale – spiega – vedremo cosa succederà quando la legge sarà approvata”. Una cautela che riflette l’attesa, comune a molti enti locali, di un quadro normativo chiaro prima di avviare nuove strategie di investimento.