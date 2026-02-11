Tenta la fuga a bordo di un’auto a noleggio: espulso

Nei giorni scorsi, il personale del nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria della Polizia Locale di Cesenatico ha intercettato via Saffi un’autovettura Fiat 500 intestata ad una società di noleggio di Padova: il conducente, alla vista degli agenti, ha adottato un atteggiamento sospetto e intimato “l’alt” si è dato alla fuga precipitosa in direzione dello svincolo per il cavalcavia di via Bramante. Il cittadino albanese di 30 anni è stato però raggiunto e fermato dagli agenti prima che potesse abbandonare il veicolo.

Condotto negli Uffici del Comando di via Leonardo Da Vinci, l‘uomo è stato trasferito nel gabinetto di polizia scientifica del Commissariato di P.S. di Cesena per essere sottoposto alle procedure di fotosegnalamento. All’esito degli accertamenti è emerso che lo stesso era stato respinto alla frontiera nel dicembre 2025 e successivamente rientrato in Italia attraverso la frontiera ungherese. Senza fissa dimora, disoccupato e temporaneamente domiciliato in un residence di Cesenatico – dove alloggiava insieme ad altri connazionali riconducibili al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti – lo stesso veniva trasferito presso la camera di sicurezza della Questura di Forlì. Con la collaborazione dell’ufficio immigrazione l’uomo è stato condotto nella mattinata successiva davanti al giudice di pace di Forlì per la convalidava il rimpatrio in Albania. Per dare esecuzione alla giusta disposizione l’uomo è stato accompagnato al Porto di Ancona.