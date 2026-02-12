Cesena, arrestato 42enne per sequestro di persona e tentata estorsione

Al termine delle attività di rito, i carabinieri di Cesena hanno condotto il 42enne nel carcere di Forlì, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.
L’operazione rientra nell’ambito dei controlli e delle attività di esecuzione dei provvedimenti restrittivi disposti dall’Autorità Giudiziaria, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena contro reati come sequestro di persona ed estorsione.