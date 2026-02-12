Cesena, arrestato 42enne per sequestro di persona e tentata estorsione

Arrestato dai carabinieri un 42enne condannato in via definitiva per sequestro di persona e concorso in tentata estorsione. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Cesena hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì.

L’uomo, domiciliato nel Comune di Cesena, deve scontare una pena definitiva di 1 anno, 9 mesi e 8 giorni di reclusione per reati commessi fino all’agosto 2017 nelle province di Forlì e Roma. La condanna riguarda episodi di sequestro di persona e concorso in tentata estorsione.