Posata la passerella per i sottoservizi del Ponte del Gatto a Cesenatico

Oggi (giovedì 12 febbraio) è stata posata la passerella che ospiterà i sottoservizi attualmente collocati sotto il Ponte del Gatto, un passaggio fondamentale in vista della prossima demolizione della struttura. L’intervento rappresenta una fase preliminare indispensabile per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dell’area durante i lavori.
Prima della demolizione del Ponte del Gatto, infatti, è necessario procedere con lo spostamento delle tubazioni di acqua, luce e gas, oltre alle linee di fibra ottica. Questi sottoservizi, oggi installati sotto il ponte, saranno trasferiti sulla nuova passerella appositamente realizzata per accoglierli in modo sicuro ed efficiente.