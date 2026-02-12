 Skip to main content
Notizie

Posata la passerella per i sottoservizi del Ponte del Gatto a Cesenatico

Anna Budini12 Febbraio 2026
cantiere ponte del gatto

Oggi (giovedì 12 febbraio) è stata posata la passerella che ospiterà i sottoservizi attualmente collocati sotto il Ponte del Gatto, un passaggio fondamentale in vista della prossima demolizione della struttura. L’intervento rappresenta una fase preliminare indispensabile per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dell’area durante i lavori.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Prima della demolizione del Ponte del Gatto, infatti, è necessario procedere con lo spostamento delle tubazioni di acqua, luce e gas, oltre alle linee di fibra ottica. Questi sottoservizi, oggi installati sotto il ponte, saranno trasferiti sulla nuova passerella appositamente realizzata per accoglierli in modo sicuro ed efficiente.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share