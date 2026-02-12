Referendum giustizia a Cesenatico: incontro pubblico il 13 febbraio

Referendum Giustizia Cesenatico – Incontro 13 Febbraio Museo Marineria
Si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 20:45, presso il Museo della Marineria di Cesenatico, l’incontro pubblico di approfondimento intitolato “Referendum Giustizia – Votiamo NO”.
L’evento, promosso dalla Rete Democratica e Antifascista di Cesenatico, nasce con l’obiettivo di analizzare criticamente le proposte di riforma costituzionale e le loro ricadute sulla democrazia e sui diritti civili.
Il programma e i relatori
Il dibattito vedrà il contributo di esperti del mondo giuridico, storico e sindacale per sviscerare i tecnicismi della riforma:
Stefano Celli: Vicesegretario Generale ANM (Associazione Nazionale Magistrati).
Davide Conti: Storico e saggista.
Miro Gori: Presidente Provinciale ANPI Forlì-Cesena.
L’incontro sarà moderato da Maria Giorgini, Segretaria Generale CGIL Forlì-Cesena.
I temi al centro del dibattito
Perché partecipare? Il referendum tocca i pilastri dell’ordinamento giudiziario italiano. Durante la serata verranno discussi punti cruciali quali:
Separazione delle carriere: le conseguenze sull’equilibrio tra accusa e difesa.
Riforma del CSM: come cambierà la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Indipendenza della Magistratura: i rischi per l’autonomia del potere giudiziario rispetto a quello politico.
Tutela dello Stato di Diritto: l’impatto delle modifiche sui diritti costituzionali dei cittadini.
Informazioni utili
Dove: Museo della Marineria, Cesenatico (FC)
Quando: Venerdì 13 febbraio, ore 20:45
Ingresso: Libero e aperto a tutta la cittadinanza.
L’iniziativa rappresenta un momento fondamentale di partecipazione civile per chiunque desideri comprendere a fondo la portata di questa consultazione popolare.