Servizi serali della Polizia Locale di Cesenatico: controllate 40 persone

I controlli stradali hanno permesso di sottoporre a fermo amministrativo un autoveicolo che circolava con la targa illeggibile e a deferire alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino che si era posto alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a 0,98 g/l per il quale è stato altresì disposto il ritiro della patente di guida.

Sul fronte della sicurezza stradale veniva inoltre intercettato un veicolo con targa estera impiegato nell’attività di trasporto internazionale di merci privo della prescritta autorizzazione. In attesa del pagamento del verbale, pari a 4.130 euro, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla ditta incaricata dalla Prefettura.

“I servizi serali straordinari sono stati predisposti per intensificare la presenza sul territorio in questi mesi di “bassa stagione” e la presenza della nostra Polizia Locale è sempre un segnale importante. Nelle adiacenze della stazione sono state controllate quaranta persone senza trovare iirregolarità e questa è senza dubbio un buon segnale. Ringrazio come sempre il Comandante Rizzo e gli agenti per la professionalità”, spiega l’assessore Mauro Gasperini.