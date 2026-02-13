Carabinieri, nove denunce e una segnalazione alla Prefettura

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti di Mercato Saraceno e San Carlo di Cesena, svolto prioritariamente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano.