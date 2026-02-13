Pantani rivive alle Olimpiadi: Jacquelin lancia bandana e occhiali

Il gesto è stato chiaro a tutti: “Pantanesque”. Jacquelin ha corso con l’orecchino del Pirata, donatogli per le Olimpiadi da mamma Tonina e papà Paolo Pantani. Poi, nel momento decisivo della gara, si è liberato di tutto, proprio come faceva Marco nelle sue scalate leggendarie. Via la fascia sulla testa, via gli occhiali. Un richiamo diretto a quanto accadde a Plan di Montecampione, quando Pantani, attaccando contro Pavel Tonkov, si tolse perfino il brillantino dal naso: “Mi appesantiva anche quello”, disse.

Jacquelin ha mostrato la testa rasata, è scattato in avanti con furia, infiammando la pista olimpica. Per qualche chilometro è sembrato imprendibile, spinto dall’energia del gesto e dal ricordo del suo idolo. Ma alla distanza è esploso, pagando lo sforzo e chiudendo quarto.

Sul podio sono saliti il connazionale Quentin Fillon Maillet e i norvegesi Vetle Sjåstad Christiansen e Sturla Holm Lægreid. Per Jacquelin niente medaglia, ma un gesto destinato a restare.

Nel giorno che precede l’anniversario della morte di Marco Pantani, il biathlon olimpico ha regalato un’immagine che va oltre il risultato. Jacquelin quarto alle Olimpiadi, sì, ma soprattutto protagonista di un omaggio che ha unito ciclismo e biathlon nel nome del Pirata. Un lancio di bandana e occhiali che, per un attimo, ha fatto rivivere Pantani sulle nevi olimpiche.