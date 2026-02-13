 Skip to main content
NotizieIn Romagna

Il servizio fotografico di Aeronautica Militare alla Base Aerea di Cervia

Anna Budini13 Febbraio 2026
Aeronautica Militare

Il servizio fotografico della collezione Primavera Estate 2026 di Aeronautica Militare è stato realizzato all’interno della Base aerea di Cervia, un luogo simbolo di precisione, controllo e intraprendenza.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Una scelta fortemente identitaria: la base militare, con i suoi spazi rigorosi e funzionali, rappresenta perfettamente i valori che ispirano il brand. In questo scenario autentico e carico di significato, i capi della nuova collezione prendono vita, raccontando un equilibrio armonico tra struttura e visione contemporanea, tra tradizione e modernità.

La collezione Primavera Estate 2026 sul sito ufficiale: www.aeronauticamilitareofficialstore.it

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share