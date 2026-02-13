Il servizio fotografico di Aeronautica Militare alla Base Aerea di Cervia

Una scelta fortemente identitaria: la base militare, con i suoi spazi rigorosi e funzionali, rappresenta perfettamente i valori che ispirano il brand. In questo scenario autentico e carico di significato, i capi della nuova collezione prendono vita, raccontando un equilibrio armonico tra struttura e visione contemporanea, tra tradizione e modernità.

La collezione Primavera Estate 2026 sul sito ufficiale: www.aeronauticamilitareofficialstore.it