Start Romagna, furto di catalizzatori a sette mezzi

Sette autobus della flotta di Start Romagna, distribuiti tra i depositi di Cesena e Cesenatico, nelle ultime ore sono stati oggetto di furto di catalizzatori.

I ladri hanno colpito prima a Cesena, in via Spinelli, e nella notte hanno preso di mira alcuni mezzi in sosta nel deposito di Villamarina, sottraendo i dispositivi degli impianti di scarico.