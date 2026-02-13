Start Romagna, furto di catalizzatori a sette mezzi

Sette autobus della flotta di Start Romagna, distribuiti tra i depositi di Cesena e Cesenatico, nelle ultime ore sono stati oggetto di furto di catalizzatori.
I ladri hanno colpito prima a Cesena, in via Spinelli, e nella notte hanno preso di mira alcuni mezzi in sosta nel deposito di Villamarina, sottraendo i dispositivi degli impianti di scarico.
L’episodio non è un caso isolato: alcuni mesi fa stessa sorte era accaduta a 10 mezzi in servizio a Forlì.
Al danno economico si aggiunge quello per la collettività: l’indisponibilità di mezzi, infatti, può originare interruzioni di servizio, andando a minare un servizio pubblico essenziale per la comunità.