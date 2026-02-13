 Skip to main content
Notizie

Viale Carducci, danneggiate tubature dell’acquedotto: abitazioni senza acqua. Le info

Giulia Zannetti13 Febbraio 2026
tubatire rotte

Il sindaco Matteo Gozzoli, attraverso un post social, avvisa di un danno alle tubature dell’acquedotto su Viale Carducci.

Nel dettaglio: “Durante i lavori per la posa della fibra ottica, gli operatori di una società privata hanno danneggiato le tubature dell’acquedotto su viale Carducci all’altezza di viale Zara.

Attualmente le abitazioni e le attività nel tratto compreso tra viale Zara e via Dante e tra viale Zara e via Ippolito Nievo sono senz’acqua”.

“Gli operatori di Hera sono già al lavoro per riparare al danno, e si stima un tempo necessario di alcune ore. Seguiranno aggiornamenti”.

Immagine estrapolata dal post social.

