Viale Carducci, danneggiate tubature dell’acquedotto: abitazioni senza acqua. Le info

Il sindaco Matteo Gozzoli, attraverso un post social, avvisa di un danno alle tubature dell’acquedotto su Viale Carducci.

Nel dettaglio: “Durante i lavori per la posa della fibra ottica, gli operatori di una società privata hanno danneggiato le tubature dell’acquedotto su viale Carducci all’altezza di viale Zara.

Attualmente le abitazioni e le attività nel tratto compreso tra viale Zara e via Dante e tra viale Zara e via Ippolito Nievo sono senz’acqua”.