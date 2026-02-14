22 anni senza Marco Pantani: “Cesenatico ti pensa, oggi ancora più del solito!”

22 anni fa, il 14 febbraio 2004 ci lasciava Marco Pantani.
Numerosi i messaggi, anche sui social, in memoria del Pirata.
Il Sindaco Matteo Gozzoli ha dedicato un pensiero con tanto di foto che lo ritrae bambino a fianco di Marco.
Il messaggio recita:
“Mi sa che se vuoi andare in bicicletta, devi perdere qualche chilo”, mi disse Marco Pantani con il suo tono affettuoso e scanzonato. Era il mio idolo sportivo, e lo è ancora.
Il 14 febbraio di ogni anno Cesenatico ti pensa, ancora più del solito!”.
Foto estrapolata dal post social
Anche il presidente della Regione, Michele De Pascale ha dedicato un messaggio alla memoria del Campione:
“Le emozioni più forti le ho provate lungo le strade, quando sentivo la gente che gridava così tanto”Pantani” che mi veniva il mal di testa.
22 anni fa ci lasciava Marco Pantani.
Un campione che ha fatto sognare l’Emilia Romagna e l’Italia intera.
Ci manchi pirata, per sempre con noi”.