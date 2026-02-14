22 anni senza Marco Pantani: “Cesenatico ti pensa, oggi ancora più del solito!”

22 anni fa, il 14 febbraio 2004 ci lasciava Marco Pantani.

Numerosi i messaggi, anche sui social, in memoria del Pirata.

Il Sindaco Matteo Gozzoli ha dedicato un pensiero con tanto di foto che lo ritrae bambino a fianco di Marco.

Il messaggio recita:

“Mi sa che se vuoi andare in bicicletta, devi perdere qualche chilo”, mi disse Marco Pantani con il suo tono affettuoso e scanzonato. Era il mio idolo sportivo, e lo è ancora.

Il 14 febbraio di ogni anno Cesenatico ti pensa, ancora più del solito!”.

Foto estrapolata dal post social