Acquedotto danneggiato, il sindaco attacca: “Ditte superficiali, danni inaccettabili”

“Ai danni all’acquedotto – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – che saranno oggetti di quantificazione da parte di Hera, si aggiungono danni a edifici pubblici e privati nelle vicinane del guasto. Ancora una volta segnaliamo e denunciamo il modo quantomeno superficiale con cui le ditte che operano in città per la stesura della fibra ottica danneggiano il patrimonio pubblico con riparazioni spesso tardive ed eseguite male. Già in passato avevamo denunciato questi avvenimenti, ma a mesi da quelle rimostranze a cui erano seguiti confronti con le aziende interessate possiamo constatare come la situazione non sia migliorata. Sono numerose le segnalazioni che arrivano dai cittadini e spesso notiamo e segnaliamo danni agli impianti di pubblica illuminazione. L’amarezza è legata al fatto che si tratta di imprese vincitrici di bandi nazionali per la stesura della fibra ottica dalle quali ci aspetteremo atteggiamenti e attenzioni ben diverse da quelle che stiamo osservando in questi mesi”.