Notizie

Bracconieri di vongole in azione a Cesenatico

Anna Budini14 Febbraio 2026
Predatori di vongole

Alle 22 di ieri sera (venerdì 13 febbraio) alcuni bracconieri delle vongole di frodo sono stati segnalati in azione sulla costa di Cesenatico, riaccendendo l’attenzione sul fenomeno.

Secondo le informazioni, il gruppo avrebbe iniziato la propria attività illegale prima davanti alla colonia Agip, per poi spostarsi verso l’altezza del bagno Tropical.

Il fenomeno dei bracconieri di vongole rappresenta un problema serio per l’economia locale e per l’equilibrio dell’ecosistema marino. La raccolta non autorizzata, oltre a violare le normative vigenti, rischia di compromettere i banchi naturali e il lavoro dei pescatori regolari, che operano nel rispetto delle regole e delle quote stabilite.

foto di repertorio

