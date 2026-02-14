PD Cesenatico sulla sicurezza: “Le istituzioni devono ricordarsi il proprio ruolo”

A questa va aggiunto sostegno e collaborazione con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, una collaborazione non solo a parole ma anche nel concreto come nel caso del Posto Estivo di Polizia che fornisce un presidio fondamentale per tutta l’estate. Il sindaco e la giunta stanno facendo tanto espandendo anche le proprie funzioni ordinarie con l’introduzione anche di misure speciali come l’unità cinofila. Le competenze di un comune però, finiscono qui, esattamente dove iniziano quelle del Governo e nello specifico del Ministero dell’Interno.

In Emilia-Romagna è presente il minor numero di agenti tra polizia di stato e Carabinieri di tutte le regioni italiane calcolando il numero dei residenti e questa è esclusiva responsabilità dello Stato.

La notizia di questi giorni riguardo alla possibilità di investire parte dei proventi della tassa di soggiorno sul tema di sicurezza è stata strumentalizzata, non comprendendo come sia l’ennesima mossa di scarico di responsabilità verso i comuni e le amministrazioni locali che dovrebbero farsi carico delle competenze e dei doveri del Governo centrale. Da un partito che fa della sicurezza una bandiera ci aspettiamo di più che lo scarica barile sul sindaco di turno».