San Valentino in Romagna: gli eventi

La riviera adriatica:

Lungo la Riviera Adriatica, Cattolica propone “Se le cabine potessero parlare”, un’iniziativa suggestiva dal 14 al 21 febbraio che trasforma le cabine in custodi di racconti d’amore, per chi desidera vivere il mare fuori stagione in un’atmosfera intima e poetica. A Cervia – Milano Marittima, l’iniziativa “Baci da Cervia” mette a disposizione presso l’Ufficio IAT Torre San Michele un kit gratuito con mappa dei luoghi romantici, dal centro storico al Molo dei 100 Tronchi, perfetti per immortalare un bacio instagrammabile.

A Riccione il weekend di San Valentino è all’insegna della solidarietà per la comunità, attenzione per il pianeta e cura per la crescita delle nuove generazioni. Con questo spirito nasce il Green Love Weekend, il fine settimana promosso dall’associazione Futuro Verde APS, in collaborazione con realtà del territorio. Il programma si apre sabato 14 febbraio alle ore 11.00, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, con l’inaugurazione dei posacenere urbani CIGGY nell’ambito della campagna ambientale “Riciccami”, iniziativa volta a sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi, nel pomeriggio, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale – Centro della Pesa, spazio alla riflessione e al confronto con la presentazione del libro “Le Energie del Mondo”. L’autore Gianluca Ruggieri dialogherà con Emiliano Galanti su transizione energetica, sostenibilità e futuro delle comunità locali. Si prosegue domenica 15 febbraio alle ore 10.00 con un appuntamento aperto a tutti: Beach Clean-Up sulla spiaggia di Piazzale Kennedy, in zona sud, un’ occasione per cittadini, famiglie e volontari di prendersi cura insieme del proprio territorio, restituendo bellezza alla costa riccionese.

Bellaria Igea Marina dedica l’intero weekend del 14-15 febbraio agli innamorati, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico del cuore animato da musica, spettacoli, luci e punti gastronomici, dalle 9.00 alle 19.00 in Via Paolo Guidi.

Rimini propone un crescendo di appuntamenti che spaziano dalla Colazione Belle Époque Love Edition al Grand Hotel, agli aperitivi esclusivi al Caffè del Grifone del Teatro Galli. I Musei Comunali offrono l’iniziativa 2×1 per le coppie che desiderano visitare il Fellini Museum e il Museo della Città pagando un solo biglietto. Nel weekend 14-15 febbraio, inoltre, sarà possibile partecipare al tour guidato “L’amore oltre il tempo”, dedicato alla storia d’amore tra Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti.

Nell’entroterra, Verucchio accoglie gli innamorati alla Rocca Malatestiana il 14 febbraio alle ore 18.00 con una visita guidata sulle grandi passioni della famiglia Malatesta, seguita da una cena romantica nelle suggestive grotte di un ristorante del borgo.