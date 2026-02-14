San Valentino in Romagna: gli eventi

La Romagna è pronta a celebrare San Valentino 2026 con un ricco programma di iniziative che abbraccia l’intero territorio, dalla costa all’entroterra, offrendo esperienze autentiche per tutte le coppie che desiderano vivere la festa degli innamorati in modo speciale e indimenticabile.
Ravenna:
Si conferma città del romanticismo per eccellenza con la visita guidata “Ravenna Romantica”, in programma il 14 febbraio alle ore 17.00 con partenza da Piazza San Francesco. Un percorso mano nella mano tra vicoli illuminati, storie d’amore e dettagli che fanno battere il cuore, coronato da un aperitivo romagnolo finale. Per chi ama la natura, il Museo di Scienze Naturali propone un’escursione nella Penisola di Boscoforte, cuore delle Valli di Comacchio nel Parco del Delta del Po, dove ammirare fenicotteri rosa e cavalli della Camargue, concludendo con un brindisi romantico al tramonto.
Faenza intreccia cultura e tradizione con l’apertura straordinaria di Palazzo Milzetti domenica 15 febbraio alle ore 16.30, con la visita guidata “Carnevale e San Valentino: i due volti di un’antica festa”, e il workshop “Noi siamo uno” al MIC Faenza il 14 febbraio pomeriggio, un’esperienza ceramica condivisa al prezzo speciale di 30€ per due partecipanti.
Forlì-Cesena
Le strade di Forlì si trasformano in un grande museo diffuso. In occasione di San Valentino, con l’Art Street Tour dedicato alla Street Art cittadina, con un percorso guidato alla scoperta dei principali murales e interventi artistici presenti nel tessuto urbano. L’evento si svolgerà sabato 14 febbraio, dalle 16.30 alle 19, e proporrà una camminata di circa 5 chilometri, con partenza da Piazza Saffi, davanti alla Basilica di San Mercuriale. Tra le tappe della passeggiata l’ex fabbrica Battistini, nella cosiddetta piazzetta delle Operaie, spazio simbolico legato alla storia del lavoro femminile, dove si potranno osservare i murales realizzati da Marcello Di Camillo. Durante il tour sarà inoltre raccontata la storia legata a un murales raffigurante Aurelio Saffi e la moglie Giorgina, occasione per approfondire un episodio della storia forlivese attraverso una chiave narrativa che intreccia vicende private e contesto storico, in sintonia con il tema di San Valentino (info 339 2549407 o all’indirizzo email suryachandra04@gmail.com).
Il Museo della Marineria di Cesenatico e la Lega Navale Italiana celebrano l’amore per il mare il 14 febbraio alle ore 11 con l’evento “D’amore, da mare”. Un incontro culturale che parte dalla figura di Agostino Straulino, leggendario marinaio e velista italiano, per raccontare il legame profondo tra l’Italia e il suo mare. Dialogheranno lo storico Davide Gnola, il giornalista Corrado Ricci e l’ammiraglio Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana. Non mancherà una testimonianza speciale dal Vespucci, la nave più bella del mondo, che Straulino comandò nel 1964-65. L’evento si inserisce nella mostra itinerante dedicata a Straulino, visitabile al Museo fino al 28 febbraio. Sempre a Cesenatico, il teatro comunale festeggia il giorno di San Valentino alla corte di uno dei rubacuori più celebri con Lupin il musical in programma il 14 febbraio alle 21.
La riviera adriatica:
Lungo la Riviera Adriatica, Cattolica propone “Se le cabine potessero parlare”, un’iniziativa suggestiva dal 14 al 21 febbraio che trasforma le cabine in custodi di racconti d’amore, per chi desidera vivere il mare fuori stagione in un’atmosfera intima e poetica. A Cervia – Milano Marittima, l’iniziativa “Baci da Cervia” mette a disposizione presso l’Ufficio IAT Torre San Michele un kit gratuito con mappa dei luoghi romantici, dal centro storico al Molo dei 100 Tronchi, perfetti per immortalare un bacio instagrammabile.
A Riccione il weekend di San Valentino è all’insegna della solidarietà per la comunità, attenzione per il pianeta e cura per la crescita delle nuove generazioni. Con questo spirito nasce il Green Love Weekend, il fine settimana promosso dall’associazione Futuro Verde APS, in collaborazione con realtà del territorio. Il programma si apre sabato 14 febbraio alle ore 11.00, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, con l’inaugurazione dei posacenere urbani CIGGY nell’ambito della campagna ambientale “Riciccami”, iniziativa volta a sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi, nel pomeriggio, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale – Centro della Pesa, spazio alla riflessione e al confronto con la presentazione del libro “Le Energie del Mondo”. L’autore Gianluca Ruggieri dialogherà con Emiliano Galanti su transizione energetica, sostenibilità e futuro delle comunità locali. Si prosegue domenica 15 febbraio alle ore 10.00 con un appuntamento aperto a tutti: Beach Clean-Up sulla spiaggia di Piazzale Kennedy, in zona sud, un’ occasione per cittadini, famiglie e volontari di prendersi cura insieme del proprio territorio, restituendo bellezza alla costa riccionese.
Bellaria Igea Marina dedica l’intero weekend del 14-15 febbraio agli innamorati, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico del cuore animato da musica, spettacoli, luci e punti gastronomici, dalle 9.00 alle 19.00 in Via Paolo Guidi.
Rimini propone un crescendo di appuntamenti che spaziano dalla Colazione Belle Époque Love Edition al Grand Hotel, agli aperitivi esclusivi al Caffè del Grifone del Teatro Galli. I Musei Comunali offrono l’iniziativa 2×1 per le coppie che desiderano visitare il Fellini Museum e il Museo della Città pagando un solo biglietto. Nel weekend 14-15 febbraio, inoltre, sarà possibile partecipare al tour guidato “L’amore oltre il tempo”, dedicato alla storia d’amore tra Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti.
Nell’entroterra, Verucchio accoglie gli innamorati alla Rocca Malatestiana il 14 febbraio alle ore 18.00 con una visita guidata sulle grandi passioni della famiglia Malatesta, seguita da una cena romantica nelle suggestive grotte di un ristorante del borgo.
Ferrara:
Ferrara svela il lato più intrigante dell’amore con “Storie d’amore e storie di sangue alla Corte degli Estensi”, un percorso serale del 14 febbraio che racconta passioni proibite, scandali e legami intensi tra le vie del centro storico. Nella vicina Argenta, l’Ecomuseo propone nel weekend del 14-15 febbraio una doppia esperienza: la visita a lume di candela nella Chiesa di San Domenico e un’escursione nelle Valli per osservare la natura nel periodo degli amori.
Infine, Comacchio celebra San Valentino con una promozione speciale dal 13 al 15 febbraio per la Comacchio Half Marathon del 9 maggio: iscrizione doppia a prezzo promozionale per condividere la magia del percorso tra valli, canali e il centro storico della “Piccola Venezia”.
Un San Valentino 2026 che attraversa tutta la Romagna, dove ogni località offre la propria interpretazione dell’amore, tra tradizione e contemporaneità, natura e cultura, intimità e condivisione.