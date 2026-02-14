Vietato parlare di politica a scuola? Scoppia il caso a Cesena

A Cesena si accende la polemica dopo le discussioni nate nelle scuole superiori in vista del referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo. L’assessore alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia, Maria Elena Baredi, esprime forte preoccupazione per ogni interpretazione che possa tradursi in un limite al confronto politico e civile tra gli studenti.

L’ipotesi che negli istituti si possa ostacolare un momento di dialogo viene definita dall’assessore motivo di stupore e disappunto. Da ottobre a gennaio Baredi ha incontrato centinaia di ragazzi delle classi terze e quarte, sottolineando quanto la politica rappresenti un impegno verso gli altri e verso la comunità. Interessarsi alla vita pubblica, ha spiegato agli studenti, significa prendersi cura del presente e del futuro del territorio.