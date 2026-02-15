Il geologo Antolini: “Erosione, subsidenza e alluvione sono la stessa emergenza”

I fiumi come soluzione per salvare la costa romagnola

Attorno a Cesenatico scorrono corsi d’acqua fondamentali come il Marecchia, il Savio e il Pisciatello, che potrebbero contribuire in modo naturale al ripascimento delle spiagge. Un processo non immediato e sicuramente impegnativo. “Cesenatico ha nelle vicinanze il fiume Marecchia, il Savio, il Pisciatello, una serie di foci che potrebbero portare sedimento al mare e se fossi un sindaco della costa chiederei che i fiumi alimentassero le spiagge.”

La proposta è chiara: investire in studi e strategie per aumentare il trasporto solido lungo la costa. “Si tratta di incentivare gli studi su questo tema e di come riuscire a incrementare il trasporto solido sul lungocosta. Si tratta di un processo naturale che è necessario”.

Una crisi strutturale per la Riviera

L’erosione costiera a Cesenatico, così come quanto accaduto al Lido di Volano, dimostra che la crisi della costa romagnola non è episodica ma strutturale. Senza una visione integrata tra gestione dei fiumi, prevenzione delle alluvioni e difesa del litorale, il rischio è quello di rincorrere continuamente l’emergenza.

La stagione turistica, l’economia balneare e la sicurezza del territorio dipendono da scelte di lungo periodo. E il tempo, sulla costa, sembra ormai scaduto.