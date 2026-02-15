“La voce del sangue”, il noir in versi che indaga un omicidio a Cesenatico

Eppure “La voce del sangue” non è solo un romanzo noir ambientato a Cesenatico. Sfruttando il pretesto narrativo dell’omicidio, l’opera si trasforma in una profonda ricerca esistenziale. Il delitto diventa lo specchio di un male più grande, indecifrabile, che interroga la coscienza collettiva. È una riflessione sull’inevitabilità della colpa, sulla cattiveria che può nascere dal cuore dell’uomo, sul mistero dell’altro: su ciò che la sua presenza toglie e ciò che, al tempo stesso, dona.

Autore dell’opera è Matteo Pasqualone, nato a Cesena nel 1987, scrittore e teologo. Da anni il suo studio si concentra sul rapporto fecondo tra letteratura e teologia, un dialogo che in La voce del sangue trova una forma originale e intensa, capace di unire tensione narrativa e profondità spirituale.