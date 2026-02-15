Ravenna, certificati ai migranti e medici indagati: flash mob di solidarietà a Cesena

Una vasta operazione della Squadra Mobile, su disposizione della Procura, ha interessato nei giorni scorsi il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nell’ambito di un’inchiesta penale. Al centro delle indagini almeno sei medici, sospettati di aver rilasciato certificati medici che attestavano l’inidoneità alla detenzione o al viaggio per cittadini extracomunitari irregolari destinati ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).

Secondo l’ipotesi investigativa, in alcuni casi tali certificazioni sarebbero state emesse senza che sussistessero le condizioni cliniche previste dalla normativa, ostacolando di fatto il rimpatrio. L’ipotesi di reato è falso ideologico continuato in concorso in atti pubblici. Gli inquirenti stanno analizzando chat, messaggi e materiali informatici per verificare eventuali irregolarità.

Le perquisizioni hanno riguardato anche abitazioni e auto dei medici coinvolti. Gli investigatori avrebbero cercato documentazione riconducibile alla Società italiana di medicina delle migrazioni, tra cui volantini e vademecum che, secondo l’accusa, potrebbero aver orientato le valutazioni cliniche sull’idoneità ai Cpr.