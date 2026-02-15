Separazione delle carriere, nasce il Comitato Si Riforma Forlì-Cesena

L’avvocata Isabella Castagnoli ha sottolineato come la separazione delle carriere giudici PM rafforzerebbe la posizione di terzietà del giudice, assicurando un contraddittorio effettivo e la piena parità tra accusa e difesa. In questa prospettiva, il pubblico ministero potrebbe sviluppare una formazione specifica per le indagini, mentre il giudice resterebbe completamente estraneo alla funzione requirente, facendo capo a un distinto CSM.

L’avvocato Giordano Anconelli, richiamando la propria esperienza quarantennale da penalista, ha evidenziato il collegamento tra l’attuale riforma e la cosiddetta Riforma Vassalli del 1989, che introdusse il sistema accusatorio nel codice di procedura penale. Il referendum giustizia 2026, secondo questa lettura, rappresenterebbe il completamento di quel percorso, consolidando il principio del giusto processo e la piena distinzione tra chi accusa e chi giudica.

Il Comitato Si Riforma Forlì Cesena ha infine ribadito l’impegno a mantenere il confronto su un piano tecnico, aperto anche alle ragioni del no, nel rispetto di tutte le posizioni e con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione chiara e approfondita sui contenuti della riforma.