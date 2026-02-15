Women in Run Cesena, consegnati 26 mila euro a due centri donna

La consegna del ricavato e i progetti finanziati
Una corsa che non si arresta mai. Ieri, in occasione della Festa di San Valentino, l’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della 11esima WiRun, la passeggiata solidale che si è tenuta il 23 novembre 2025 nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Equivalgono a 13 mila euro ciascuno i due assegni consegnati dalla presidente dell’Associazione Linda Ronconi ai rispettivi presidi territoriali rappresentati oggi dall’Assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli e dalla Vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi.
Esattamente come avvenuto a seguito delle precedenti edizioni, con questo contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere e potenzieranno gli sportelli e i centri antiviolenza del territorio. Gli anni scorsi invece i fondi provenienti dalla camminata sono stati destinati al corso di formazione per le volontarie del centro antiviolenza di Cesena e alle altre attività proposte dal Centro di Cesenatico.
Il commento dell’Assessora Giorgia Macrelli
“In questi anni – commenta l’Assessora Giorgia Macrelli – abbiamo avuto la conferma dell’importanza di affrontare la violenza di genere come un problema strutturale da smantellare insieme come comunità, una comunità viva che si sente responsabile e agisce concretamente per farlo. La sinergia che si è costruita tra istituzioni pubbliche, associazioni ed enti del Terzo settore rappresenta un valore concreto e tangibile per farlo. È grazie a questa collaborazione che possiamo trasformare la cultura facendo sensibilizzazione e azioni sempre più capillari, capaci di incidere sul territorio. Per questo rivolgiamo un sentito ringraziamento a Women in Run e alla presidente Linda Ronconi per l’impegno, la responsabilità e la costanza con cui, anno dopo anno, promuovono la camminata solidale e le iniziative collegate. Anche grazie a questa donazione potremo rafforzare i progetti di formazione e prevenzione, portando laboratori tematici nelle scuole medie della città e continuando a investire sull’educazione e il dialogo con le nuove generazioni come strumento fondamentale di contrasto alla violenza”.
Women In Run-Cesena
Le ‘Women In Run-Cesena’, associazione sportiva dilettantistica, affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo, insieme ai propri “Angels”, per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno sicuri. “Il branco siamo noi” è il loro motto. La WiRun è l’evento organizzato dall’Associazione “Woman in run Cesena ASD” che da otto anni relaziona sport e solidarietà e che tradizionalmente registra in città la partecipazione di circa un migliaio di runner. L’ultima edizione è stata resa possibile da tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, agli associati e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione della stessa. Non meno importanti sono poi gli altri eventi sportivi che durante l’anno hanno destinato all’associazione presieduta da Linda Ronconi parte del loro ricavato. È questo il caso di Sportinfossa, Sportiamo Run e Befana Run.