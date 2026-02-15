Women in Run Cesena, consegnati 26 mila euro a due centri donna

Women In Run-Cesena

Le ‘Women In Run-Cesena’, associazione sportiva dilettantistica, affiliata al comitato cesenate del Csi, sono donne che corrono e praticano allenamenti di gruppo, insieme ai propri “Angels”, per sentirsi in sicurezza anche di sera nei luoghi meno sicuri. “Il branco siamo noi” è il loro motto. La WiRun è l’evento organizzato dall’Associazione “Woman in run Cesena ASD” che da otto anni relaziona sport e solidarietà e che tradizionalmente registra in città la partecipazione di circa un migliaio di runner. L’ultima edizione è stata resa possibile da tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, agli associati e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione della stessa. Non meno importanti sono poi gli altri eventi sportivi che durante l’anno hanno destinato all’associazione presieduta da Linda Ronconi parte del loro ricavato. È questo il caso di Sportinfossa, Sportiamo Run e Befana Run.