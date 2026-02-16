Sbarco al Porto di Ravenna di 114 migranti: le operazioni

Ong tedesca Solidarie: lo sbarco

È arrivata questa mattina alla banchina della Fabbrica Vecchia del porto di Marina di Ravenna la nave della Ong tedesca Solidarie. Terminate le verifiche a bordo delle condizioni sanitarie dei passeggeri, si stanno concludendo anche le operazioni di sbarco.

Le persone a bordo, che sono state soccorse nel corso di tre interventi nel mar Mediterraneo, sono 114, 52 sono minori e di questi 49 non sono accompagnati. Quasi tutti sono in buone condizioni sanitarie. A coordinare le operazioni il Comune di Ravenna, la Prefettura, le forze dell’ordine, la Croce Rossa, la Protezione civile e i medici dell’Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf). Presente sul posto il delegato del presidente de Pascale per l’immigrazione e la cooperazione, Luca Rizzo Nervo.

Terminate le operazioni di sbarco, i passeggeri transiteranno nei locali del circolo Nautico la Standiana, dove saranno completate le procedure di identificazione e saranno fatti ulteriori approfondimenti sanitari e sociali per far partire la presa in carico.