Badanti e assistenti familiari: quanto costa davvero prendersi cura di chi amiamo?

a cura dello Studio Faggiotto Samorè

Il lavoro familiare di assistenza: un aiuto concreto per le famiglie di oggi

Negli ultimi anni il lavoro domestico e di assistenza familiare è diventato una presenza sempre più diffusa nelle case italiane. L’invecchiamento della popolazione e i ritmi di vita sempre più intensi rendono difficile, per molte famiglie, garantire da sole la cura quotidiana di un genitore anziano o di una persona non autosufficiente.

La figura della badante o dell’assistente familiare rappresenta quindi un sostegno fondamentale: non solo per le attività pratiche – igiene, pasti, pulizia, compagnia – ma anche per la serenità che offre a tutta la famiglia. Si tratta però di un vero rapporto di lavoro, che deve essere gestito nel rispetto delle regole.

Il riferimento principale: il CCNL lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (CCNL), che regola diritti e doveri sia del datore di lavoro (la famiglia) sia del lavoratore.

Il contratto prevede diversi livelli di inquadramento in base alle mansioni svolte (collaboratore domestico, assistente a persone autosufficienti o non autosufficienti, convivente o non convivente) e stabilisce minimi retributivi, orari, ferie, permessi e tutele.

È sempre necessario formalizzare l’assunzione con: