Discariche Montaletto-Villa Inferno: c’è la raccolta firme

I dettagli dei due progetti

Il primo progetto riguarda un’azienda attualmente attiva in località Bagnarola e in procinto di trasferirsi in un’area di 19.000 metri quadrati in via dell’Economia. L’impresa avrebbe già ottenuto le autorizzazioni da ARPAE. Il comitato ha però incaricato un avvocato per verificare la regolarità dei permessi rilasciati, presentando un esposto in Procura e un ricorso al Tar di Bologna per presunte irregolarità nell’installazione di strutture permanenti prima della concessione definitiva.

Il secondo progetto interessa invece un’area di 6.000 metri quadrati in via del Commercio. In questo caso l’iter autorizzativo sarebbe ancora in fase di verifica dei requisiti necessari per il rilascio dei permessi.

Timori per salute, ambiente e agricoltura

Al centro della protesta vi sono le possibili conseguenze ambientali e sanitarie legate alla triturazione di macerie e rifiuti edili: produzione di polveri sottili, detriti, fumi, rumori e percolati che, secondo il comitato, potrebbero compromettere l’ecosistema del Parco e la salute dei residenti.

Non solo. L’area è circondata da terreni agricoli coltivati con diverse cultivar, e i cittadini temono che polveri e residui possano entrare nel ciclo produttivo agricolo, con ricadute economiche e ambientali sull’intero territorio.