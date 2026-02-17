Incendio all’edicola sul porto canale. Tre intossicati.

Tre intossicati

Non ci sono feriti per le fiamme scaturite dall’incendio, ma si registrano tre intossicati: un passante, una persona che abita sopra e un vigile del fuoco. Tutti i pazienti sono stati soccorsi dal personale sanitario presente in loco.

“Sembrava ci fosse un drago dentro”

Un testimone ha assistito alla scena. “Passavo in zona e sentivo un odore acre, ma pensavo che qualcuno stesse facendo dei lavori. Poi ho visto una fiammata incredibile e mi sono detto: come fa una fiamma così a uscire da un negozio così piccolo? Cosa c’era dentro un drago? Mi dispiace per chi stava portando avanti l’attività”.

L’edicola sul porto di Cesenatico

L’edicola, l’unica sulla banchina del porto, era gestita fino a ottobre 2025 da Italo Freschi che l’ha condotta per circa 20 anni. Aveva passato il testimone a un giovane da qualche mese.

Ancora non ci sono info certe sull’origine delle fiamme. L’attività è stata distrutta dalle fiamme che hanno trovato terreno facile su ci propagarsi. Un terreno fatto di plastica e carta.