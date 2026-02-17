Incendio sul porto canale, rogo partito da una multipresa

Paura nella mattinata di oggi (martedì 17 febbraio) a Cesenatico, dove un incendio ha distrutto l’ex edicola Il Punto sul porto canale, lato Levante. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.
Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da una multipresa elettrica. Al momento dell’innesco il negozio era chiuso e tutti gli elettrodomestici risultavano spenti. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il fumo fuoriuscire dal locale e ha immediatamente chiamato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il locale dell’ex edicola è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni riportati.
Coinvolto anche il negozio adiacente “Le Caramelle di Jack”: l’attività è stata dichiarata agibile dal punto di vista strutturale, ma il fumo ha invaso gli ambienti. Tutti gli alimenti, per una questione di sicurezza, verranno sostituiti dal titolare dell’attività, che a breve riaprirà.
Per quanto riguarda gli appartamenti al primo piano dell’immobile, al momento risultano agibili, sebbene siano stati effettuati controlli precauzionali.
Il bilancio parla di tre persone intossicate in modo lieve: un vigile del fuoco, un passante e un residente del primo piano, investito dal fumo mentre scendeva la rampa di scale. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma una persona è stata trasportata in ospedale dai sanitari per gli accertamenti necessari a seguito dell’inalazione di fumo.