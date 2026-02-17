Incendio sul porto canale, rogo partito da una multipresa

Paura nella mattinata di oggi (martedì 17 febbraio) a Cesenatico, dove un incendio ha distrutto l’ex edicola Il Punto sul porto canale, lato Levante. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del locale, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da una multipresa elettrica. Al momento dell’innesco il negozio era chiuso e tutti gli elettrodomestici risultavano spenti. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il fumo fuoriuscire dal locale e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il locale dell’ex edicola è stato dichiarato inagibile a causa dei gravi danni riportati.