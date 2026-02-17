Mirko Casadei al TG1 entra nella Ca del Liscio all’asta: “Il Liscio non è morto”

Sui social, Mirko Casadei ha commentato: “La Ca del Liscio va all’asta. In realtà Raoul l’ha ceduta negli anni ’80 dopo 15 anni di grande successo, poi nel 2000 la nuova proprietà il cambio di nome, da Ca del Liscio a Ca del Ballo, poi il declino e oggi chiude i battenti. Che tristezza… Ma se qualche visionario come Raoul volesse investirci e rilanciarla… allora io sarei pronto a dare il mio contributo !! Liscio is not dead!!”

Il passaggio di proprietà negli anni ’80 segnò una prima svolta. Nel 2000 arrivò il cambio di nome da Ca del Liscio a Ca del Ballo. Oggi la chiusura e la messa all’asta.

Le immagini del TG1 mostrano sale vuote, ma ancora intrise di memoria, palcoscenici che hanno ospitato orchestre leggendarie e migliaia di appassionati. La speranza, come scrive Mirko Casadei, è che un nuovo visionario possa raccogliere l’eredità di Raoul e rilanciare quello che per decenni è stato il Tempio del Ballo.

Perché, come ribadisce il musicista, il messaggio è chiaro: il Liscio non è morto.