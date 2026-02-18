Ca’ del Liscio: il ricordo di Riccarda Casadei

“In questi dieci anni abbiamo avuto ospiti le migliori orchestre di ballo ‘liscio’ (gremitissimi i sabati con l’Orchestra Casadei) grandi attrazioni, cabarettisti, musiche da tutto il mondo, di tutti i tempi e per tutti i gusti, dalla sinfonica, alla disco, al pop, al jazz e al rock, nomi come Vasco Rossi, Pino Daniele, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Ligabue e tanti altri. E’ stata anche la location per alcune spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche, fra cui ‘Stanno tutti bene’ con Marcello Mastroianni e Michelle Morgan e ‘Rimini Rimini’ con Paolo Villaggio e Serena Grandi – continua il racconto di Riccarda Casadei – La nostra emittente, Erreuno Tv, riprendeva gli spettacoli, e quindi abbiamo un archivio enorme di filmati che documentano la storia del locale e della musica che ci è passata”.

“La gente non ci ha mai fatto mancare un affetto immenso e una simpatia straordinaria, sono passate da noi tante comitive, che abbiamo sempre accolto con grande calore in un’atmosfera familiare e piena di sincero sentimento. E’ stata una storia bellissima ed importante e rimarrà sempre nel nostro cuore”.