Ca’ del Liscio: il ricordo di Riccarda Casadei

Riccarda Casadei (figlia di Secondo Casadei) e famiglia di Edizioni Musicali Casadei Sonora intervengono su la Ca’ del Liscio, lo storico locale simbolo della musica romagnola e punto di riferimento per generazioni di ballerini, in questi giorni andata all’asta.
“La nostra famiglia (in primis mio marito Edoardo Valletta) – interviene Riccarda Casadei – ha gestito per lunghissimo tempo, dal 1982, la Ca’ del Liscio, la mega balera, il tempio della musica romagnola di Ravenna, voluta da mio cugino Raoul, con l’iniziale direzione dell’indimenticabile Vincenzo Nonni, suo socio. Abbiamo accolto i più grandi artisti internazionali e mondiali, oltre naturalmente alle orchestre più popolari, romagnole e non, con una enorme affluenza di pubblico che arrivava da tutta Italia anche con tanti coloratissimi pullman”.
“In questi dieci anni abbiamo avuto ospiti le migliori orchestre di ballo ‘liscio’ (gremitissimi i sabati con l’Orchestra Casadei) grandi attrazioni, cabarettisti, musiche da tutto il mondo, di tutti i tempi e per tutti i gusti, dalla sinfonica, alla disco, al pop, al jazz e al rock, nomi come Vasco Rossi, Pino Daniele, Gianni Morandi, Riccardo Cocciante, Raffaella Carrà, Ligabue e tanti altri. E’ stata anche la location per alcune spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche, fra cui ‘Stanno tutti bene’ con Marcello Mastroianni e Michelle Morgan e ‘Rimini Rimini’ con Paolo Villaggio e Serena Grandi – continua il racconto di Riccarda Casadei – La nostra emittente, Erreuno Tv, riprendeva gli spettacoli, e quindi abbiamo un archivio enorme di filmati che documentano la storia del locale e della musica che ci è passata”.
“La gente non ci ha mai fatto mancare un affetto immenso e una simpatia straordinaria, sono passate da noi tante comitive, che abbiamo sempre accolto con grande calore in un’atmosfera familiare e piena di sincero sentimento. E’ stata una storia bellissima ed importante e rimarrà sempre nel nostro cuore”.