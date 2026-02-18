Carnevale, Proloco del Monte Cesenatico dona 800 euro alla Croce Rossa

Croce Rossa Italiana – Cesenatico e Gatteo ha comunicato attraverso la propria pagina social della bella collaborazione tra associazioni, in occasione del Carnevale.
Si legge, nello specifico: “Proloco del Monte Cesenatico e Croce Rossa Cesenatico, un esempio di collaborazione fra associazioni del territorio e di partecipazione alla vita sociale di Cesenatico” – l’incipit del post.
“Una festa di Carnevale insieme e la donazione a Croce Rossa da parte della Proloco del Monte di un importante contributo di euro 800,00 che verrà utilizzato a favore della collettività di Cesenatico” – prosegue e conclude.
