Carnevale, Proloco del Monte Cesenatico dona 800 euro alla Croce Rossa

Giulia Zannetti18 Febbraio 2026
Carnevale

Croce Rossa Italiana – Cesenatico e Gatteo ha comunicato attraverso la propria pagina social della bella collaborazione tra associazioni, in occasione del Carnevale.

Si legge, nello specifico: “Proloco del Monte Cesenatico e Croce Rossa Cesenatico, un esempio di collaborazione fra associazioni del territorio e di partecipazione alla vita sociale di Cesenatico” – l’incipit del post.

“Una festa di Carnevale insieme e la donazione a Croce Rossa da parte della Proloco del Monte di un importante contributo di euro 800,00 che verrà utilizzato a favore della collettività di Cesenatico” – prosegue e conclude.

Immagini estrapolate dal post social.

