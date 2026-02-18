Incendio sul porto canale: Le caramelle di Jack pronte a riaprire

Dopo l’incendio che ha distrutto l’ex edicola Il Punto in corso Garibaldi a Cesenatico, il negozio Le caramelle di Jack si prepara a riaprire le porte ai clienti. A parlare è il titolare, Roberto Mainardi, che rassicura sulla situazione all’indomani del rogo.
“Daremo una rinfrescata all’imbiancatura per togliere questo odore di fumo, ma siamo pronti per riaprire”, spiega Mainardi, confermando la volontà di ripartire il prima possibile dopo l’incendio che ha colpito il negozio confinante.
Per garantire la massima sicurezza alimentare, il titolare ha deciso di sostituire completamente la merce presente in negozio: circa 300 chili di caramelle.
Al momento, Le caramelle di Jack è in attesa della relazione del Comune di Cesenatico per ottenere l’agibilità dell’immobile. I tecnici devono infatti effettuare un’ultima verifica su una trave confinante con l’edificio interessato dall’incendio. Solo dopo il via libera ufficiale sarà possibile riaprire.
Se l’esito dei controlli sarà positivo, la riapertura potrebbe avvenire già nel weekend.