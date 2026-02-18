Incendio all’edicola. Titolare disperato: «Ho perso tutto, sono rovinato»

L’incendio all’edicola lascia profonda amarezza

Un rogo devastante è scoppiato in pieno giorno, martedì, a Cesenatico, lungo la sponda di levante del porto canale. Le fiamme hanno completamente divorato l’edicola “Il Punto”, lasciando dietro di sé solo cenere e disperazione. Il bilancio è pesante: tre persone intossicate e danni strutturali agli edifici adiacenti. Qui il servizio.

Il dramma di Rahman: «Ci avevo investito ogni risparmio»

Il cuore della vicenda è la tragedia personale di Rahman Mosheure, il giovane gestore arrivato dal Bangladesh otto anni fa. Rahman aveva chiuso il chiosco solo pochi minuti prima per tornare a casa dal figlio piccolo, quando è stato avvertito del disastro. La sua testimonianza è raccolta dal Corriere Romagna.

«L’edicola era la mia vita, ci avevo messo tutto quello che avevo. Ora come farò?», racconta Rahman tra le lacrime lungo la banchina.