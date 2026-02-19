Incendio sul porto canale, ordinanza di ripristino per ex edicola e un appartamento

Dopo l’incendio a Cesenatico che ha distrutto l’ex edicola Il Punto in corso Garibaldi, si è conclusa la fase delle verifiche tecniche. Gli uffici del Comune di Cesenatico hanno firmato l’ordinanza di ripristino che riguarda sia il proprietario dell’ex edicola sia l’appartamento situato al primo piano dello stabile.

In base agli accertamenti effettuati, entrambi gli immobili sono stati dichiarati inagibili fino all’esecuzione degli interventi strutturali richiesti e ritenuti necessari per garantire la sicurezza. L’ordinanza impone quindi lavori di ripristino prima di poter tornare alla piena fruibilità degli spazi.