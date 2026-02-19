 Skip to main content
Notizie

Incendio sul porto canale, ordinanza di ripristino per ex edicola e un appartamento

Anna Budini19 Febbraio 2026
incendio porto canale

Dopo l’incendio a Cesenatico che ha distrutto l’ex edicola Il Punto in corso Garibaldi, si è conclusa la fase delle verifiche tecniche. Gli uffici del Comune di Cesenatico hanno firmato l’ordinanza di ripristino che riguarda sia il proprietario dell’ex edicola sia l’appartamento situato al primo piano dello stabile.

In base agli accertamenti effettuati, entrambi gli immobili sono stati dichiarati inagibili fino all’esecuzione degli interventi strutturali richiesti e ritenuti necessari per garantire la sicurezza. L’ordinanza impone quindi lavori di ripristino prima di poter tornare alla piena fruibilità degli spazi.

Ora la situazione entra nella fase amministrativa ed economica: la gestione passa alle assicurazioni, che dovranno valutare i danni e coprire i costi degli interventi previsti dall’ordinanza comunale.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

