Camion nel divieto in via Cecchini: caos al Ponte del Gatto

Traffico in tilt questo pomeriggio (venerdì n20 febbraio) nella zona del Ponte del Gatto, dove la circolazione è già messa a dura prova dal cantiere in corso. Un camion si è infatti infilato in via Cecchini, strada attualmente soggetta a divieto di transito per camion e mezzi pesanti, creando una situazione di forte disagio alla viabilità.
L’episodio è avvenuto in un momento particolarmente delicato: proprio mentre il mezzo pesante percorreva la strada, si stavano abbassando anche le sbarre del passaggio a livello ferroviario, aumentando i momenti di paura.
Per alcuni istanti si è temuto il peggio. Fortunatamente, nel giro di pochi secondi, il camionista “distratto” si è accorto dell’errore, ha effettuato una rapida manovra ed è tornato indietro, allontanandosi e sorridendo, forse capendo di avere evitato conseguenze peggiori.