Camion nel divieto in via Cecchini: caos al Ponte del Gatto

Anna Budini20 Febbraio 2026
camion ponte del gatto

Traffico in tilt questo pomeriggio (venerdì n20 febbraio) nella zona del Ponte del Gatto, dove la circolazione è già messa a dura prova dal cantiere in corso. Un camion si è infatti infilato in via Cecchini, strada attualmente soggetta a divieto di transito per camion e mezzi pesanti, creando una situazione di forte disagio alla viabilità.

L’episodio è avvenuto in un momento particolarmente delicato: proprio mentre il mezzo pesante percorreva la strada, si stavano abbassando anche le sbarre del passaggio a livello ferroviario, aumentando i momenti di paura.

Per alcuni istanti si è temuto il peggio. Fortunatamente, nel giro di pochi secondi, il camionista “distratto” si è accorto dell’errore, ha effettuato una rapida manovra ed è tornato indietro, allontanandosi e sorridendo, forse capendo di avere evitato conseguenze peggiori.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

