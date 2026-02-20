Le Caramelle di Jack riapre al pubblico. E dà il la alla raccolta fondi

A soli quattro giorni dal rogo dell’edicola accanto

Le Caramelle di Jack riapre al pubblico. Le porte del negozio, unico nel suo genere, si riapriranno oggi, venerdì pomeriggio già dalle 15.30. Ciò a quattro giorni dal rogo devastante che ha colpito e distrutto l’edicola accanto. Un condensato di fumo e fiamme che ha intossicato tre persone, per fortuna, senza gravi conseguenze (qui il servizio).