Le Caramelle di Jack riapre al pubblico. E dà il la alla raccolta fondi

A soli quattro giorni dal rogo dell’edicola accanto
Le Caramelle di Jack riapre al pubblico. Le porte del negozio, unico nel suo genere, si riapriranno oggi, venerdì pomeriggio già dalle 15.30. Ciò a quattro giorni dal rogo devastante che ha colpito e distrutto l’edicola accanto. Un condensato di fumo e fiamme che ha intossicato tre persone, per fortuna, senza gravi conseguenze (qui il servizio).
I lavori pre-apertura
Un fatto che ha coinvolto, seppur in forma minore anche il negozio di caramelle. Per garantire la massima sicurezza alimentare, il titolare ha deciso di sostituire completamente la merce presente in negozio: circa 300 chili di caramelle.
Raccolta fondi
Nel pomeriggio il titolare dell’esercizio metterà un contenitore per chi volesse devolvere il resto dei propri acquisti a sostegno dell’edicolante colpito dall’incendio. “Inoltre – ha aggiunto Roberto Mainardi, titolare dell’attività – devolveremo una quota dell’incasso del week end per sostenere la ripartenza dell’edicolante”.
Un grande gesto dall’indiscutibile sapore della solidarietà.