Notizie

Allarme furti a Sala di Cesenatico: segnalata auto bianca sospetta

Anna Budini21 Febbraio 2026

A Sala di Cesenatico cresce l’attenzione dopo alcune segnalazioni di furti con destrezza avvenuti negli ultimi giorni. Nella zona si aggirerebbe un’auto bianca di piccole dimensioni, vista più volte mentre si fermava con una scusa apparentemente innocua.

Il copione sarebbe sempre lo stesso: una ragazza giovane, bionda e di statura normale si avvicina chiedendo informazioni. Un approccio gentile, che non desta subito sospetti. Mentre la vittima è concentrata a rispondere, entra in scena un secondo complice che approfitta della distrazione per mettere a segno il furto.

Il consiglio: annotare il numero di targa del veicolo. Ogni dettaglio può rivelarsi utile per eventuali segnalazioni alle forze dell’ordine.

