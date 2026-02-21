Cesenatico: preso il pirata della strada

“Ringrazio gli agenti che sono intervenuti con grande professionalità e hanno sfruttato al meglio gli strumenti tecnologici presenti sul territorio. Grazie a questa operazione siamo riusciti a risolvere una situazione molto spiacevole e penso che un sistema di videosorveglianza così perfomante sia una notizia importante per il territorio”, interviene l’assessore Mauro Gasperini.

“La capillarità del sistema di videosorveglianza unitamente alla qualità delle immagini recentemente oggetto di revamping hanno permesso l’identificazione dell’uomo e in questo modo siamo riusciti a intervenire in maniera tempestiva e preziosa”, conclude il Comandante Alessio Rizzo.