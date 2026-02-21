Cesenatico: preso il pirata della strada

È stato preso e denunciato il pirata della strada responsabile del tamponamento con feriti avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 19 febbraio in via Cesenatico. Determinante il lavoro del nucleo infortunistica della Polizia Locale e l’utilizzo del Targa System, il sistema elettronico di lettura automatica delle targhe.
L’incidente stradale a Cesenatico si è verificato lungo una delle arterie più trafficate della città: a seguito di un tamponamento è rimasta ferita un’automobilista, mentre il conducente responsabile si è allontanato senza prestare soccorso, nonostante si fosse accorto delle condizioni della donna.
Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico, giunti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni utili: il fuggitivo era stato descritto come un uomo alla guida di una BMW scura, con addosso un giubbotto blu.
Fondamentale è stato il supporto del sistema di videosorveglianza installato lungo la via e, soprattutto, del Targa System, l’innovativo sistema di lettura targhe utilizzato per i controlli stradali in tempo reale. Nonostante l’intenso traffico, gli operatori sono riusciti ad analizzare i veicoli in transito e a individuare una BMW compatibile con la descrizione.
In meno di un giorno, grazie a un efficace lavoro di squadra, il pirata della strada è stato identificato in un 40enne residente a Cesena. Convocato presso il Comando della Polizia Locale di Cesenatico, l’uomo, nella giornata successiva, ha ammesso le proprie responsabilità.
A suo carico è stato contestato il reato previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada, che disciplina i casi di omissione di soccorso e fuga dopo incidente con feriti, con conseguente immediato ritiro della patente di guida. Restano inoltre al vaglio degli inquirenti eventuali ulteriori ipotesi di reato, tra cui le lesioni personali.
“Ringrazio gli agenti che sono intervenuti con grande professionalità e hanno sfruttato al meglio gli strumenti tecnologici presenti sul territorio. Grazie a questa operazione siamo riusciti a risolvere una situazione molto spiacevole e penso che un sistema di videosorveglianza così perfomante sia una notizia importante per il territorio”, interviene l’assessore Mauro Gasperini.
“La capillarità del sistema di videosorveglianza unitamente alla qualità delle immagini recentemente oggetto di revamping hanno permesso l’identificazione dell’uomo e in questo modo siamo riusciti a intervenire in maniera tempestiva e preziosa”, conclude il Comandante Alessio Rizzo.