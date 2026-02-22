EHE Sport Academy Camp all’Eurocamp di Cesenatico con Linton Johnson

Uno staff tecnico di alto livello

A guidare il settore basket sarà Gabriele Grazzini, attuale assistente allenatore dell’USK Praha nel massimo campionato della Repubblica Ceca. Allenatore professionista con oltre vent’anni di esperienza tra Serie A2 e B1, nel 2024 ha conquistato la vittoria in B Interregionale con Bergamo come capo allenatore. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze in più di dieci Paesi, inclusi gli Stati Uniti, ed è ideatore del progetto Fullcourt.

La sezione minibasket sarà affidata a Chiara Tessaro, già assistente alla Famila Schio tra Serie A1 ed Eurolega, oltre che fondatrice e responsabile del settore minibasket della Polisportiva Capannori.

Benessere e crescita personale al centro

Fiore all’occhiello del camp estivo di basket 2026 è l’attenzione al benessere globale dell’atleta. A seguire questo aspetto sarà Maria Felicitas Squetino, terapista occupazionale argentina residente a Fuerteventura. Il suo approccio parte da un principio chiaro: il vero allenamento nasce dall’equilibrio interiore. Respirazione, recupero, gestione delle emozioni e consapevolezza diventano strumenti fondamentali per migliorare la performance sportiva e la qualità della vita.

Linton Johnson: esperienza NBA e valori

La partecipazione di Linton Johnson rende l’EHE Sport Academy Camp ancora più prestigioso. Con sette stagioni nella NBA e un titolo vinto nel 2005, Johnson ha poi proseguito la carriera in Italia, costruendo un forte legame con il pubblico. Oggi è un punto di riferimento non solo per il suo percorso sportivo, ma anche per il messaggio che trasmette ai giovani: disciplina, resilienza, leadership, inclusione e crescita personale attraverso lo sport.

Informazioni e iscrizioni – EHE Sport Academy Camp Cesenatico

WhatsApp: 338 2631410

WhatsApp e chiamate: 346 42700871

Email: eheftv@gmail.com