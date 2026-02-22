 Skip to main content
EHE Sport Academy Camp all’Eurocamp di Cesenatico con Linton Johnson

Anna Budini22 Febbraio 2026
tigers basket

Dal 12 al 18 luglio l’EHE Sport Academy Camp sbarca all’Eurocamp di Cesenatico. Una settimana interamente dedicata a basket, crescita personale e benessere, impreziosita dalla presenza speciale di Linton Johnson, ex giocatore NBA e campione con i San Antonio Spurs nel 2005.

Il camp di pallacanestro a Cesenatico rappresenta un’opportunità unica per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni di vivere un’esperienza completa, unendo allenamento tecnico, preparazione atletica e sviluppo personale. La formula dell’EHE Sport Academy Camp integra il lavoro sul campo con un’attenzione costante alla salute fisica, mentale e alimentare, trasformando la settimana in un vero percorso di formazione sportiva e umana.

Uno staff tecnico di alto livello

A guidare il settore basket sarà Gabriele Grazzini, attuale assistente allenatore dell’USK Praha nel massimo campionato della Repubblica Ceca. Allenatore professionista con oltre vent’anni di esperienza tra Serie A2 e B1, nel 2024 ha conquistato la vittoria in B Interregionale con Bergamo come capo allenatore. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze in più di dieci Paesi, inclusi gli Stati Uniti, ed è ideatore del progetto Fullcourt.

La sezione minibasket sarà affidata a Chiara Tessaro, già assistente alla Famila Schio tra Serie A1 ed Eurolega, oltre che fondatrice e responsabile del settore minibasket della Polisportiva Capannori.

Benessere e crescita personale al centro

Fiore all’occhiello del camp estivo di basket 2026 è l’attenzione al benessere globale dell’atleta. A seguire questo aspetto sarà Maria Felicitas Squetino, terapista occupazionale argentina residente a Fuerteventura. Il suo approccio parte da un principio chiaro: il vero allenamento nasce dall’equilibrio interiore. Respirazione, recupero, gestione delle emozioni e consapevolezza diventano strumenti fondamentali per migliorare la performance sportiva e la qualità della vita.

Linton Johnson: esperienza NBA e valori

La partecipazione di Linton Johnson rende l’EHE Sport Academy Camp ancora più prestigioso. Con sette stagioni nella NBA e un titolo vinto nel 2005, Johnson ha poi proseguito la carriera in Italia, costruendo un forte legame con il pubblico. Oggi è un punto di riferimento non solo per il suo percorso sportivo, ma anche per il messaggio che trasmette ai giovani: disciplina, resilienza, leadership, inclusione e crescita personale attraverso lo sport.

Informazioni e iscrizioni – EHE Sport Academy Camp Cesenatico

WhatsApp: 338 2631410
WhatsApp e chiamate: 346 42700871
Email: eheftv@gmail.com

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

