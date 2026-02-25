Anziani derubati alla fontanella di Villalta: tentata truffa telefonica dopo il furto

Ma la vicenda non si è conclusa con il furto. Una volta rientrata a casa, la donna ha ricevuto una telefonata truffa: dall’altra parte della cornetta, una persona si è finta carabiniere e le ha chiesto il codice del bancomat, sostenendo che fosse necessario per bloccare la carta bancaria. Fortunatamente, la signora non è caduta nel raggiro e non ha fornito alcun dato sensibile.

È importante ricordare che i carabinieri non chiedono mai codici bancari, codici IBAN o PIN telefonicamente. Si tratta di una modalità purtroppo diffusa nelle truffe agli anziani, spesso collegate a furti appena avvenuti, nel tentativo di sottrarre ulteriore denaro alle vittime.