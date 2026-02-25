Prorogato il termine per le iscrizioni a Scuderia Start

C’è ancora tempo per iscriversi alla nuova edizione del progetto Scuderia Start, promosso nei territori di Forlì e Cesena da Start Romagna in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad.
L’Academy, nata per avviare nuovi autisti alla professione, prevede un modello strutturato e ormai collaudato: selezione dei candidati, fase formativa, conseguimento della patente DE e della CQC persone, ingresso graduale in azienda come collaboratori di esercizio e rimborso in busta paga di una quota dei costi sostenuti per le patenti.
La nuova Academy, in particolare, partirà il 9 marzo 2026 e prevede un percorso di formazione gratuito di circa 200 ore presso l’Autoscuola Vicini di Cesena per accompagnare i partecipanti al conseguimento delle patenti DE, del CQC persone e al successivo ingresso in azienda.
Per i partecipanti Scuderia Start rappresenta una reale possibilità di accesso ad un lavoro stabile. Tra gli aspetti da tenere in considerazione anche quello retributivo: lo stipendio base è di circa 1600 euro. La retribuzione media di un neoassunto, tra straordinari e opportunità varie, è di 1.750/1.800 euro netti al mese, mentre per il personale con maggiore anzianità può variare da 1850 euro ad oltre 2.000 euro netti al mese, ai quali si aggiungono tredicesima e quattordicesima.
Il progetto Scuderia nell’ultimo anno ha dato un contributo decisivo all’assunzione di 65 nuovi autisti, numeri che l’azienda intende confermare anche nel 2026.
È possibile presentare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/.