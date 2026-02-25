Prorogato il termine per le iscrizioni a Scuderia Start

Per i partecipanti Scuderia Start rappresenta una reale possibilità di accesso ad un lavoro stabile. Tra gli aspetti da tenere in considerazione anche quello retributivo: lo stipendio base è di circa 1600 euro. La retribuzione media di un neoassunto, tra straordinari e opportunità varie, è di 1.750/1.800 euro netti al mese, mentre per il personale con maggiore anzianità può variare da 1850 euro ad oltre 2.000 euro netti al mese, ai quali si aggiungono tredicesima e quattordicesima.

Il progetto Scuderia nell’ultimo anno ha dato un contributo decisivo all’assunzione di 65 nuovi autisti, numeri che l’azienda intende confermare anche nel 2026.

È possibile presentare la propria candidatura attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito di Start Romagna: https://www.startromagna.it/info-lavora-con-noi/.