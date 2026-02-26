Bolkestein, Battistoni (Coop Bagnini Cesenatico): “Bene l’intervento di Salvini, ma servono regole chiare”

Concessioni balneari, direttiva Bolkestein e bandi pubblici: il dibattito torna al centro dell’agenda politica dopo l’annuncio del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha dichiarato che entro marzo saranno pronti i bandi per le concessioni demaniali marittime, come previsto dalla direttiva europea Bolkestein.

A intervenire è il presidente della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, Simone Battistoni, che commenta la situazione con toni chiari e diretti.

“Il fatto che il ministro intervenga è doveroso perché in questo momento ogni Comune si sta facendo le regole come vuole, ma questo non è sinonimo di democrazia. Infatti i Comuni sono terrorizzati dai ricorsi che ci saranno a migliaia. Siamo tornati all’epoca dei Comuni su una norma che viene applicata solo in Italia ed è una direttiva europea. Solo in Italia, dove c’è un’importante economia balneare, svendiamo un settore fondamentale del Paese, togliamo alle famiglie e diamo a grossi gruppi imprenditoriali e lo facciamo senza regole, cioè ogni Comune fa le sue regole, senza una direttrice comune”.