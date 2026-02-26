Lega Romagna: “Pronto il bando per difendere i balneari dai paletti di Bruxelles”

I punti chiave del bando

Entrando nel merito, la Lega Nord Romagna spiega che nel bando “ci saranno la suddivisione in lotti delle concessioni e la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese giovanili, per evitare che le nostre spiagge finiscano in mano solo a grandi gruppi magari stranieri”.

Previsti anche criteri premiali: “per chi ha una comprovata esperienza nel settore, per chi assicura stabilità e occupazione ai lavoratori, per chi vuole investire sul territorio valorizzandone le specificità e per chi garantisce accessibilità alle persone con disabilità”.

Altro nodo centrale è quello degli indennizzi. “Nel bando si parlerà anche di indennizzi”, evidenzia la Lega Nord Romagna, rimarcando la necessità di tutelare chi ha investito negli anni.

“Concorrenza reale, non ideologica”

L’obiettivo politico è chiaro: “Garantire continuità alle imprese, assicurare una concorrenza reale e non ideologica e dare regole certe a un settore che aspetta da troppo tempo”.

La partita sulle concessioni balneari resta dunque aperta, ma per la Lega Nord Romagna il nuovo bando rappresenta “un passo concreto per difendere il lavoro, il turismo e l’identità delle nostre coste”.