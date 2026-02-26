Piadina gourmet a Sala di Cesenatico: degustazioni esclusive al Chiosco del Parco

A Sala di Cesenatico, il Chiosco del Parco amplia la propria proposta con un progetto di degustazione gourmet dedicato alla piadina romagnola. Un’iniziativa che porta la tradizione oltre i confini consueti, trasformando un simbolo della cucina locale in un’esperienza gastronomica contemporanea.

Alla base rimane una ricetta d’impasto antica, fedele alle origini, da cui prendono forma piadine, rotoli, crescioni e piadipizze. A cambiare è l’approccio: ingredienti selezionati, abbinamenti ricercati e una costruzione dei sapori pensata per sorprendere, senza mai perdere il legame con l’identità romagnola.

Le degustazioni si svolgono a numero chiuso, per un solo gruppo alla volta, con il locale riservato in esclusiva e al di fuori dei consueti orari di apertura. L’esperienza prende vita in una veranda riscaldata e riservata, allestita come spazio separato dall’operatività quotidiana del chiosco: un’unica grande tavolata, luci calde e atmosfera raccolta fanno da cornice a un percorso guidato in cui ogni proposta dialoga con la successiva.