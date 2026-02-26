Ci ha lasciati Quinto Pagliarani, una vita con le vele al terzo

Ci ha lasciati Quinto Pagliarani
Cesenatico ha perso uno dei suoi decani. Se ne è andato in mattinata Quinto Pagliarani.
A lui il Museo ha dedicato un omaggio diramato sui social: “Chissà dove, ma sicuramente, c’è un gruppo di marinai che continua a navigare con le nostre vele colorate anche “dall’altra parte”: da oggi, con loro c’è anche Quinto Pagliarani, che ci ha lasciati questa mattina”.
La statua simbolo di una vita e di una città
Quinto resterà. Sua infatti la statua in bronzo in Piazza Spose dei Marinai che raffigura “La ma” con i figli inpiccoli intenta a scrutare l’orizzonte in trepidante attesa del ritorno del marito dalla battuta di pesca.
Quinto inoltre era nato nella Valona, storico quartiere sull’asta di Ponente, noto per essere la residenza dei vecchi pescatori. Una zona costruita attorno alle vie Semprini, Succi e Squero.
Quinto e le Vele al Terzo
Quinto è stato tra i primi promotori e animatori della comunità delle vele al terzo di Cesenatico, e di tutte le sue attività, dal restauro delle barche tradizionali e la confezione delle vele, alla navigazione con la vela al terzo, alla rievocazione della pesca “alla tratta”, il modo di cucinare il pesce, e mille altre cose. Tutti hanno ricevuto da lui insegnamenti preziosi, cordialità, amicizia schietta.
Ha insegnato ad affrontare la vita e anche l’età con semplicità e voglia di viverla sino in fondo, come ha fatto. Alcuni anni fa aveva partecipato alla “spedizione” della sua barca al festival di Morbihan, in Francia, ed era stato bellissimo vedere lui, insieme ad altri dei nostri vecchi marinai, guardare le onde dell’oceano.
Foto Michela Mazzoli