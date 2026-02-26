Ci ha lasciati Quinto Pagliarani, una vita con le vele al terzo

Quinto e le Vele al Terzo

Quinto è stato tra i primi promotori e animatori della comunità delle vele al terzo di Cesenatico, e di tutte le sue attività, dal restauro delle barche tradizionali e la confezione delle vele, alla navigazione con la vela al terzo, alla rievocazione della pesca “alla tratta”, il modo di cucinare il pesce, e mille altre cose. Tutti hanno ricevuto da lui insegnamenti preziosi, cordialità, amicizia schietta.

Ha insegnato ad affrontare la vita e anche l’età con semplicità e voglia di viverla sino in fondo, come ha fatto. Alcuni anni fa aveva partecipato alla “spedizione” della sua barca al festival di Morbihan, in Francia, ed era stato bellissimo vedere lui, insieme ad altri dei nostri vecchi marinai, guardare le onde dell’oceano.

Foto Michela Mazzoli