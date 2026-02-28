Sancio Cart, il marchio artigianale di Gatteo Mare, ora parla spagnolo

In questi giorni è volato ad Alicante, ospite del distributore spagnolo Gooper al 5° Gran Premio del Helato, dove i migliori gelatai e specialisti hanno messo in mostra le ultime novità del settore.

Una vetrina importante per la Sancio Cart, che da qualche anno spedisce i suoi carretti artigianali in giro per il mondo, dalla Romania all’Inghilterra, dall’Africa all’Australia. Piacciono soprattutto perché sono pezzi unici, in cui la funzionalità si sposa sempre con l’estetica.

E proprio grazie a Sancio Cart che anche i mestieri più antichi sopravvivono allo tsunami della tecnologia. “Un processo che mette a sistema i migliori artigiani romagnoli, un team fatto tutto di giovani che ha saputo reinterpretare la tradizione in una chiave moderna – racconta Leonardo – Utilizziamo solo materiali top di gamma come acciaio Inox e multistrato marino per esterno. Ed é proprio qui che subentrano i nostri artigiani: fabbri, falegnami e sarti realizzano, partendo dal nostro progetto, pezzi su misura che poi vengono assemblati e spediti in tutto il mondo. La nostra forza – spiega – è proprio la cura maniacale del dettaglio: creiamo tutti prodotti unici e distintivi che rappresentino il cliente e la sua identità di ristorazione”.