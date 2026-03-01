Un nuovo treno collegherà Zurigo all’Emilia-Romagna. Ecco le tappe in zona

Turismo e trasporti. Dalla Svizzera all’Emilia-Romagna: al via dal 30 maggio un nuovo collegamento internazionale ferroviario.

Il nuovo treno, grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, sarà operativo tutti i giorni fino al 5 ottobre. Tappe a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena, con arrivo a Rimini.

L’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici tra la Svizzera e la nostra regione, offrendo un viaggio senza cambi.

Zurigo-Emilia Romagna

I nuovi collegamenti, frutto della collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento della mobilità internazionale verso le destinazioni turistiche regionali che puntano da anni su qualità del servizio e sostenibilità del trasporto su ferro.

“Un altro tassello della strategia regionale che punta a unire mobilità, turismo e sostenibilità- sottolineano le assessore regionali a Turismo, Roberta Frisoni, e Trasporti, Irene Priolo-. Alla storica tratta ferroviaria Monaco-Rimini si affiancherà da quest’estate anche il collegamento dalla Svizzera che toccherà nove città dell’Emilia-Romagna. Una bella notizia che tutti i territori potranno e dovranno saper cogliere, per creare servizi e proposte ad hoc per accogliere i turisti svizzeri che scenderanno in treno nella nostra regione”.