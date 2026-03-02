“Con un libro… mi libro” 2026: la lettura protagonista a Cesenatico

“Con un libro… mi libro”: il piacere della lettura torna protagonista al Primo Circolo di Cesenatico

Da oltre vent’anni il Progetto Lettura del Primo Circolo Didattico di Cesenatico accompagna bambini e insegnanti in un viaggio tra storie, immagini e parole. L’iniziativa promuove il piacere di leggere attraverso incontri con autori, illustratori e lettori, rinnovando l’impegno nel far scoprire ai più piccoli il fascino del libro come esperienza condivisa.

La dirigente, dott.ssa Lucia Santarsiero, sottolinea l’importanza pedagogica dell’iniziativa:

“Attraverso la lettura diretta e l’ascolto di storie e racconti si offre ai bambini l’opportunità di riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni.”

La 23^ edizione della rassegna: il programma di marzo e aprile 2026

Il cuore pulsante del progetto è la rassegna “Con un libro… mi libro”, giunta quest’anno alla sua 23^ edizione. Tra marzo e aprile 2026, l’iniziativa coinvolgerà:

9 sezioni della Scuola dell’Infanzia;

26 classi della Scuola Primaria.