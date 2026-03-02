“Con un libro… mi libro” 2026: la lettura protagonista a Cesenatico

“Con un libro… mi libro”: il piacere della lettura torna protagonista al Primo Circolo di Cesenatico
Da oltre vent’anni il Progetto Lettura del Primo Circolo Didattico di Cesenatico accompagna bambini e insegnanti in un viaggio tra storie, immagini e parole. L’iniziativa promuove il piacere di leggere attraverso incontri con autori, illustratori e lettori, rinnovando l’impegno nel far scoprire ai più piccoli il fascino del libro come esperienza condivisa.
La dirigente, dott.ssa Lucia Santarsiero, sottolinea l’importanza pedagogica dell’iniziativa:
“Attraverso la lettura diretta e l’ascolto di storie e racconti si offre ai bambini l’opportunità di riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni.”
La 23^ edizione della rassegna: il programma di marzo e aprile 2026
Il cuore pulsante del progetto è la rassegna “Con un libro… mi libro”, giunta quest’anno alla sua 23^ edizione. Tra marzo e aprile 2026, l’iniziativa coinvolgerà:
9 sezioni della Scuola dell’Infanzia;
26 classi della Scuola Primaria.
Gli esperti dell’Associazione Cartabianca
Ogni gruppo classe parteciperà a un incontro con lettori esperti dell’Associazione Cartabianca di Cesenatico. Il team di formatori comprende:
Rossella Mancinelli, coadiuvata dall’illustratrice Monia Antonelli (per le scuole dell’infanzia e le classi prime e seconde);
Lorenzo Borghetti (per le classi terze, quarte e quinte).
Obiettivi didattici: emozione, fantasia e senso critico.
La rassegna utilizza una bibliografia selezionata di illustri autori contemporanei internazionali per avvicinare i bambini ai libri in modo naturale e giocoso. Gli incontri, della durata di un’ora, mirano a:
Motivare all’ascolto attraverso la partecipazione emotiva.
Sviluppare il senso critico nei confronti dell’oggetto libro.
Stimolare la fantasia tramite le carte “Creastorie” di Sergio Olivotti.
Una rete di sostegno per le biblioteche scolastiche
Il successo di “Con un libro… mi libro” è reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni e privati. Le insegnanti referenti del progetto, Nada Canini e Anna Manni, coordinano un impegno che vede il supporto di importanti realtà locali.
Sponsor e sostenitori
La rassegna gode del sostegno economico dell’Associazione “La Magica Notte” e della ditta “Edil Sal Ces”, realtà che da anni investono nella promozione culturale. Inoltre, grazie al generoso contributo di Romagna Banca, verranno acquistati numerosi volumi degli autori presentati, arricchendo le biblioteche dei sette plessi scolastici del Circolo.
In chiusura, il progetto ribadisce la sua missione citando le parole di Viola Ardone: “Un bambino senza storie è una casa senza finestre.”